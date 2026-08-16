‘वंदे मातरम’ विवाद पर BJP का हमला तेज: ‘पाक जिंदाबाद के नारों पर चुप रहने वाली कांग्रेस को वंदे मातरम से परेशानी क्यों?’

प्रदीप भंडारी ने 15 अगस्त के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए दावा किया कि जब देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब सोनिया गांधी हाथ के इशारे से राष्ट्रगीत को बीच में रुकवाने की कोशिश कर रही थीं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी की नाराजगी से साफ झलकता है कि कांग्रेस नेतृत्व के मन में राष्ट्रगीत के प्रति कितना अनादर है। उन्होंने आगे कहा कि 'वंदे मातरम' का विरोध करने वाली राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यह सोच 'दिमागी नक्सल' इकोसिस्टम की मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस ने न केवल स्वतंत्रता सेनानियों बल्कि देश के संविधान, संप्रभुता और 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है।