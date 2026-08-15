दिल्ली के इस कोर्ट में पुलिसकर्मियों की एंट्री पर बैन: शाहदरा बार एसोसिएशन का सख्त फैसला, बदसलूकी और उत्पीड़न का लगाया आरोप

बार एसोसिएशन का दावा है कि वकीलों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कोई सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय दोषी पुलिसकर्मियों का बचाव कर रहे हैं। दरअसल, शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास के मुताबिक, हाल ही में जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के इशारे पर दो वकीलों को ट्रैफिक नियम उल्लंघन के बहाने करीब 45 मिनट तक पुलिस जिप्सी में बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि कृष्णा नगर के इंस्पेक्टर और गांधी नगर के एसीपी ने उनके साथ अभद्रता की और उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए। इसके अलावा, पूर्वी जिले के डीसीपी पर आरोप लगाया गया है कि शिकायत मिलने के बाद भी वह आरोपी पुलिसकर्मियों का ही बचाव कर रहे हैं।