Indepencence Day 2026: गुजरात एजुकेशन सोसायटी से जुड़े स्कूल के कार्यक्रम में जोया हसन को नहीं देने दिया गया भाषण

प्रोफेसर जोया हसन को स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से हफ्तों पहले ही न्योता भेजा गया था। उन्हें 15 अगस्त से ठीक पहले 'विविधता का महत्व' (Why Pluralism Matters) टॉपिक पर बच्चों से बात करनी थी। लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे उनके पास एक मैसेज आया कि माहौल ठीक नहीं है। इसके थोड़ी देर बाद ही स्कूल के सिक्योरिटी हेड सीधे उनके घर पहुंचे और बताया कि बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस आ चुकी है, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा है।