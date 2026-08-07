Rahul Gandhi Residence Protest: राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन, साधुओं समेत कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

फिलहाल दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों और नेताओं के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के अधिकारों पर बहस छेड़ दी है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आने की संभावना है, जिससे दिल्ली का सियासी पारा और चढ़ सकता है।