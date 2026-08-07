7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

NEET Paper Leak Case में 2,000 पन्नों की चार्जशीट, आज आ सकता है बड़ा फैसला

Neet paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रखा है। आज स्पेशल जज अजय गुप्ता फैसला सुनाएंगे।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Aug 07, 2026

Rouse Avenue Court

Rouse Avenue Court: राउज एवेन्यू कोर्ट में NEET पेपर लीक केस की सुनवाई। (फोटो सोर्स: in.worldorgs.com)

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आज यानी 7 अगस्त को इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। इस केस में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है और सभी जेल में हैं। छात्रों के भविष्य से जुड़े इस बड़े घोटाले में अब अदालत का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।

'चार्जशीट पढ़ने में लगेगा समय'

सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो करीब दो हजार पन्नों की है। आरोपियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में साफ कहा कि इतनी बड़ी फाइल को पढ़ने और समझने में वक्त लगेगा। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला सुरक्षित रखा।

साथ ही मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की पॉलीग्राफ और लाइ डिटेक्टर टेस्ट कराने वाली अर्जियों पर भी फैसला अभी नहीं दिया गया है।

जमानत को लेकर 18 अगस्त को सुनवाई

दिनेश और विकास की जमानत याचिकाओं की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को इस मामले की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया था। उसी के बाद यह अदालत सक्रिय हुई।

नीट जैसी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीआई की जांच में जिन 13 लोगों के नाम आए हैं, वे सब न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

आरोपियों की टेस्ट और जमानत पर भी नजर

कोर्ट में पॉलीग्राफ और लाइ डिटेक्टर टेस्ट की अर्जियां भी लंबित हैं। ये टेस्ट आरोपियों की बातों की जांच के लिए मांगे गए हैं। जज अजय गुप्ता इन पर भी जल्द फैसला देंगे। जमानत की सुनवाई अलग तारीख पर रखी गई है।

यह मामला सिर्फ कुछ आरोपियों तक सीमित नहीं है। इससे पूरे परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठे हैं। छात्र और अभिभावक दोनों इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट किस तरफ फैसला लेती है। सीबीआई की चार्जशीट में क्या-क्या सबूत हैं, वो भी अब खुलकर सामने आएंगे।

आज का दिन इस पूरे प्रकरण के लिए अहम साबित हो सकता है। अगर कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान ले लेती है तो सुनवाई और तेज हो जाएगी। आरोपियों को अपना बचाव तैयार करना होगा। दूसरी तरफ जमानत याचिकाओं का नतीजा भी आने वाले दिनों में तय होगा।

NEET Paper Leak Case: परीक्षा से एक दिन पहले तक बिकता रहा पेपर, सामने आया बड़ा ‘खेल’

ये भी पढ़ें
NEET Paper Leak Case Update

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2026 07:14 am

Published on:

07 Aug 2026 07:14 am

Hindi News / National News / NEET Paper Leak Case में 2,000 पन्नों की चार्जशीट, आज आ सकता है बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

FCRA विवाद: अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत का दोटूक जवाब, विदेशी फंडिंग पर कही बड़ी बात

India Foreign Ministry
राष्ट्रीय

RJD में फेरबदल पर रोहिणी आचार्य बोलीं- यह बहुत पहले होना चाहिए था, लालू जी के रास्ते से ही बढ़ सकती है पार्टी

RJD Organisational Reshuffle, Rohini Acharya
पटना

संसद में पीएम नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की बैठक, पंजाब चुनाव से पहले नए सियासी समीकरणों की चर्चा

Prime Minister Narendra Modi and Sukhbir Singh Badal
नई दिल्ली

Shashi Tharoor: ‘सिर्फ विरोध से नहीं चलेगी राजनीति’, कांग्रेस को शशि थरूर की नसीहत, राहुल गांधी के अभियान पर भी उठाए सवाल

Shashi Tharoor news
राष्ट्रीय

'दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है'; E20 पर बोले राहुल गांधी, बताया जनता की जेब पर डकैती

rahul gandhi on e20 fuel
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.