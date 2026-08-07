NEET Paper Leak Case में 2,000 पन्नों की चार्जशीट, आज आ सकता है बड़ा फैसला

आज यानी 7 अगस्त को इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। इस केस में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है और सभी जेल में हैं। छात्रों के भविष्य से जुड़े इस बड़े घोटाले में अब अदालत का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।