‘एससी-एसटी में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता’, सरकार ने साफ किया रुख

सरकार ने इस मामले में तर्क दिए कि एससी-एसटी और ओबीसी का आरक्षण ऐतिहासिक सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित है, सिर्फ आर्थिक स्थिति पर नहीं। आय के आधार पर सब-कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सरकार ने यह भी कहा कि आरक्षण नीति में बदलाव करने का फैसला अदालत नहीं कर सकती, बल्कि सिर्फ संसद कर सकती है। सरकार के अनुसार एससी की पहचान ऐतिहासिक रूप से छुआछूत और सामाजित भेदभाव के आधार पर हुई है। वहीँ एसटी की पहचान जनजातियों की खास संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर हुई है। वहीँ ओबीसी की पहचान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आधार पर हुई है। सरकार का मानना है कि आरक्षण के भीतर आय-आधारित सब-कोटा लागू करने पर विचार करने के लिए सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों की स्टडी करनी होगी।