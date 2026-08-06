7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘छात्रों की समस्या का समाधान राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती’, झारखंड के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस बिहार अध्यक्ष ने केंद्र पर उठाये सवाल

JPSC Protest: झारखंड में जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। रांची में छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Aug 06, 2026

Jharkhand Student Protest

झारखंड छात्र आंदोलन(फोटो-IANS)

Jharkhand Student Protest: झारखंड में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्या का समाधान केवल राज्य सरकार के स्तर पर संभव नहीं है और केंद्र सरकार को परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बहाल करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि NEET पेपर लीक का मामला केंद्रीय स्तर का है, तो उसे राज्य के मुद्दों के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान कोई क्षेत्रीय दल या राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती। उनके अनुसार, परीक्षा प्रणाली से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राजेश राम ने यह भी कहा कि जब देश में कई बार पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं, तो केंद्र सरकार को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी।

सरकार से बातचीत के लिए बना 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। प्रदर्शनकारियों की ओर से एसडीओ को सौंपी गई सूची के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल में आठ छात्र, एक वकील और दो तकनीकी जानकार (पत्रकार) शामिल हैं।

छात्र प्रतिनिधियों में पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र पासवान, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, कार्तिक सोरेन, रविंद्र, अंकित कुमार और शालू सिंह को शामिल किया गया है। वकील और दो तकनीकी जानकार अभिभावक की भूमिका में रहेंगे और केवल मार्गदर्शन देंगे।

25 जुलाई से जारी है आंदोलन

'जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच' के बैनर तले छात्रों ने 25 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन शुरू किया था। प्रदर्शनकारी छात्र 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई या राज्य से बाहर के हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की समिति से स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा था कि राज्य सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास होगा।

Rahul Gandhi: राहुल गांधी छात्रों के सवालों का देंगे सीधा जवाब, इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए मांगे प्रश्न

ये भी पढ़ें
rahul gandhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 09:34 pm

Published on:

06 Aug 2026 09:34 pm

Hindi News / National News / ‘छात्रों की समस्या का समाधान राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती’, झारखंड के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस बिहार अध्यक्ष ने केंद्र पर उठाये सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

FCRA विवाद: अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत का दोटूक जवाब, विदेशी फंडिंग पर कही बड़ी बात

India Foreign Ministry
राष्ट्रीय

RJD में फेरबदल पर रोहिणी आचार्य बोलीं- यह बहुत पहले होना चाहिए था, लालू जी के रास्ते से ही बढ़ सकती है पार्टी

RJD Organisational Reshuffle, Rohini Acharya
पटना

संसद में पीएम नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की बैठक, पंजाब चुनाव से पहले नए सियासी समीकरणों की चर्चा

Prime Minister Narendra Modi and Sukhbir Singh Badal
नई दिल्ली

Shashi Tharoor: ‘सिर्फ विरोध से नहीं चलेगी राजनीति’, कांग्रेस को शशि थरूर की नसीहत, राहुल गांधी के अभियान पर भी उठाए सवाल

Shashi Tharoor news
राष्ट्रीय

'दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है'; E20 पर बोले राहुल गांधी, बताया जनता की जेब पर डकैती

rahul gandhi on e20 fuel
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.