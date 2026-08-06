मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, उग्रवादी संगठन का प्रमुख गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार उग्रवादी नेता से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने उसी जिले के थिंगचावम गांव के जंगली इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। उन्हें भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और संचार उपकरण मिले। जब्त हथियारों में मैगजीन के साथ एक एके-47 राइफल, मैगजीन के साथ एक 9 एमएम पिस्तौल, तीन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और दो बाओफेंग रेडियो संचार सेट शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि हथियारों के स्रोत का पता लगाने और उग्रवादी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।