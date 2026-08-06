‘UPI यूजर से नहीं लिया जाएगा कोई चार्ज’, जयराम रमेश के दावों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सफाई

इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार संसद में नया विधेयक लाकर यूपीआई को मुफ्त रखने वाले पुराने प्रावधान को खत्म करने की तैयारी कर रही है। उनका दावा था कि इससे भविष्य में डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लागू करने का रास्ता खुल सकता है। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि आम ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि एमडीआर केवल व्यापारियों पर लागू होता है और इस संबंध में अंतिम फैसला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की समिति करेगी।