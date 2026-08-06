दक्षिण अफ्रीका ने भारत में अपने हाई कमिश्नर अनिल सूकलाल को वापस बुलाया, गुप्ता ब्रदर्स मामले में एक्शन

अनिल सूकलाल वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय में शामिल हुए थे और वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले ब्रिक्स (BRICS) शेरपा रहे हैं। कूटनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। जून 2024 में भारत में हाई कमिश्नर नियुक्त होने से पहले वे 2006 से 2012 तक दक्षिण अफ्रीका के G20 शेरपा रहे। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय संघ और बेल्जियम में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत के रूप में भी सेवाएं दीं।