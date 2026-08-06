‘दो नावों पर सवार नहीं रह सकती NCPI’, 3 बागी सांसदों के एनडीए बैठक से दूरी बनाने पर बोले सौगत रॉय

खलीलुर रहमान ने बताया कि दूसरा मुद्दा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का था। उन्होंने कहा कि मस्जिद, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का उपयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। उनके मुताबिक, गृह मंत्री ने दोनों मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या वे एनडीए की बैठक में शामिल होंगे तो उन्होंने केवल इतना कहा कि इस विषय पर उनका पहले दिया गया रुख ही कायम है।