बांकीपुर की हार बनी वजह? RJD ने भंग किया पूरा प्रदेश संगठन, भाई वीरेंद्र ने खोला मोर्चा

Bankipur Assembly Election: बांकीपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजद के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी के करीबियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर, राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य की सभी संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी की ओर से गुरुवार को जारी कार्यालय आदेश में यह जानकारी दी गई। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के सभी स्तरों पर संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।