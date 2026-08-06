New IT Rules Deepfake India: AI से बने वीडियो-ऑडियो पर अब अनिवार्य लेबल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम लागू

Mandatory AI Content Labeling: सोशल मीडिया पर रातों-रात किसी का चेहरा बदलकर फर्जी वीडियो वायरल कर देना या एआई (AI) की मदद से किसी की झूठी आवाज बनाकर साइबर ठगी को अंजाम देना… अब ऐसा करने वालों और इसे अपने प्लेटफॉर्म पर पनाह देने वाली कंपनियों की खैर नहीं है। केंद्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने और डीपफेक के खतरे से आम नागरिकों को बचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में ऐतिहासिक और कड़े बदलाव लागू कर दिए हैं।