Karnataka Congress: कर्नाटक विधान परिषद में बड़ा घटनाक्रम, अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने इस्तीफे का किया ऐलान

उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद का इस तरह अनादर करना या उस पर कब्जा करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि उच्च कमान का आदेश है और इसलिए मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। सिद्धारमैया ने भी मुझसे कहा कि वह इस मुद्दे पर किसी से बात नहीं करेंगे। होरट्टी ने आगे कहा कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी वे विधान परिषद की कार्यवाही में एक साधारण सदस्य के रूप में भाग लेते रहेंगे। उन्होंने कहा क मुझ पर अविश्वास जताने वाली टिप्पणियों से मुझे गहरा आहत हुआ है। मैं ऐसे माहौल में काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है।