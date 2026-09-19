Nandini Milk: किसानों के अल्टीमेटम से कर्नाटक सरकार पर दबाव, दूध कलेक्शन में आई गिरावट, CM डीके शिवकुमार ने दिया आश्वासन

इससे राज्य की दूध उत्पादक सहकारी समितियों को नुकसान हो रहा है। सरकार इस स्थिति से निपटने के उपायों पर भी चर्चा करेगी। इससे पहले कर्नाटक दुग्ध उत्पादक संघ ने केएमएफ के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर दूध की खरीद कीमत में तत्काल 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की मांग की थी। एसोसिएशन के अध्यक्ष पी. नागराज के अनुसार सूखे के कारण चारे की उपलब्धता कम हुई है। तीन महीने पहले केएमएफ प्रतिदिन करीब 1.11 करोड़ लीटर दूध खरीदता था, जो अब घटकर 1.03 करोड़ लीटर रह गया है। दूध में सॉलिड-फैट की मात्रा और गुणवत्ता में भी कमी आई है।