19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

DUSU चुनाव पर NSUI प्रत्याशी विजय शंकर मीणा का बड़ा दावा, बोले- चुनाव हारे नहीं, जीते हैं; फर्जी वोटिंग के खिलाफ कोर्ट जाएंगे

DUSU Election 2026: DUSU चुनाव को लेकर NSUI उम्मीदवार विजय शंकर मीणा ने चुनाव में कथित गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर शिकायत की गई है और अब इसे अदालत में ले जाकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rakesh Mishra

Sep 19, 2026

DUSU Election Vijay Shankar Meena

विजय शंकर मीणा। फाइल फोटो- आईएएनएस

DUSU Election 2026 Result: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। NSUI की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे विजय शंकर मीणा ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि जीते हैं। मीणा ने चुनाव में कथित फर्जी वोटिंग और छात्रों पर दबाव डालकर मतदान कराने के आरोप भी लगाए हैं। विजय शंकर मीणा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जिन छात्रों ने उनका समर्थन किया, वे उनका आभार व्यक्त करते हैं।

मतदान प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कॉलेजों में मतदान प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी हुई। मीणा के मुताबिक स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, रामजस कॉलेज और शिवाजी कॉलेज समेत कुछ संस्थानों में कथित तौर पर छात्रों को जबरन वोट देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छात्रों के पहचान पत्र ले लिए गए थे।

अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे

मीणा ने कहा कि इन मामलों को लेकर एनएसयूआई की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है और अब इस पूरे मामले को अदालत में ले जाया जाएगा। मीणा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना है कि छात्रों के मतदान के अधिकार और चुनाव की निष्पक्षता से जुड़े इन मामलों को अदालत के सामने रखा जाएगा।

'राष्ट्रविरोधी ताकतों पर देशभक्ति की विजय'

गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2026 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की तीन सीटों पर जीत हुई। चुनाव परिणाम के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और सह-सचिव पद पर जीत दर्ज की है। नतीजे को लेकर एबीवीपी ने कहा है कि हमने 3-0 से जीत दर्ज की है। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि आज का युवा विकास और राष्ट्रवाद की सोच से जुड़ा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय को विविधताओं से भरे ‘मिनी-इंडिया’ के रूप में देखा जाता है। ऐसे में डूसू चुनाव का परिणाम छात्र राजनीति के साथ-साथ युवाओं के बीच विकास और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा का विषय बना है। दूसरी ओर, डूसू चुनाव में तीन सीटों पर मिली शानदार जीत को एबीवीपी ने इसे राष्ट्रविरोधी ताकतों पर देशभक्ति की विजय बताया है।

DUSU Election: 4 नए चेहरे, चार अलग कहानी: पढ़ाई के साथ इंटरनेशनल खेलों का अनुभव! सभी का सफर खास

ये भी पढ़ें
about dipanshu shokeen contested as an independent new dusu vice president

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Sept 2026 06:00 pm

Published on:

19 Sept 2026 05:39 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / DUSU चुनाव पर NSUI प्रत्याशी विजय शंकर मीणा का बड़ा दावा, बोले- चुनाव हारे नहीं, जीते हैं; फर्जी वोटिंग के खिलाफ कोर्ट जाएंगे

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

DUSU Election: ABVP की शानदार जीत पर बोले संबित पात्रा, राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ पर साधा निशाना

sambit patra
राष्ट्रीय

DUSU Election Result: अध्यक्ष समेत 3 पदों पर ABVP की जीत, यश डबास बोले- ‘Gen Z का समर्थन विद्यार्थी परिषद के साथ’

Delhi University election results
राष्ट्रीय

DUSU Election Result: दिल्ली विश्वविद्यालय में विनोद जाखड़ के एक फैसले से हार गई NSUI? जानें कारण

dusu election NSUI
राष्ट्रीय

DUSU Election 2026: तीन सीटों पर ABVP ने जीता चुनाव, उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु के खाते में

dusu election result
राष्ट्रीय

DUSU Election Result: दीपांशु शोकीन ने बताया, आखिर निर्दलीय क्यों लड़ा उपाध्यक्ष पद का चुनाव; जानें अध्यक्ष पर कौन चल रहा आगे

Delhi University Students Union Election
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.