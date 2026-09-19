DUSU Election 2026: तीन सीटों पर ABVP ने जीता चुनाव, उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु के खाते में



अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला। मतगणना के दौरान कई राउंड में दोनों उम्मीदवारों की बढ़त बदलती रही। 16वें राउंड तक यश डबास 79 वोट की बढ़त के साथ आगे थे। बाद में अंतिम नतीजे में उन्होंने अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ यश डबास अब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष होंगे।