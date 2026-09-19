Ravneet Bittu: सीएम भगवंत मान के काफिले पर टमाटर-अंडे फेंकने की कोशिश, BJP नेता रवनीत बिट्टू हिरासत में



आम आदमी पार्टी ने शनिवार को लुधियाना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की योजना थी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नेता लुधियाना पहुंच रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) के बाहर से गुजरने वाला था। इसी दौरान बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हाथ में टमाटर लेकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया और मुख्यमंत्री के काफिले की ओर आगे बढ़ने नहीं दिया।