DUSU Election Result: दीपांशु शोकीन ने बताया, आखिर निर्दलीय क्यों लड़ा उपाध्यक्ष पद का चुनाव; जानें अध्यक्ष पर कौन चल रहा आगे

DUSU Election Result: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा और एबीवीपी के यश डबास के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी दीपांशु शोकीन 15,591 वोटों से आगे चल रहे है। उन्होंने कहा कि एक छात्र प्रतिनिधि के लिए राजनीतिक पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि वह छात्रों के मुद्दों को किस तरह उठाता है और किस तरह उनकी आवाज बनता है। इसलिए चुनाव जीतना मेरा एकमात्र उद्देश्य नहीं था।