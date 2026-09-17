UPI MDR पर सियासी घमासान तेज, राहुल गांधी के ‘UPI टैक्स’ आरोप पर राजीव चंद्रशेखर का पलटवार

UPI Controversy: यूपीआई के मर्चेंड डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के UPI पर टैक्स लगाए जाने के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का संशोधित ढांचा छोटे कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं को किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क से बचाता है और भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को दुनिया के सबसे कम लागत वाले नेटवर्क में बनाए रखता है।