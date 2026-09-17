India US Tariff : भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद; 10 से 100 फीसदी तक कैसे पहुंचा मामला, जानिए पूरी टाइमलाइन

जुलाई 2025 में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ाकर 25 फीसदी करने का फैसला किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ गया। अगले ही महीने यानी अगस्त में अमेरिका ने टैरिफ को और बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। भारत ने अमेरिकी टैरिफ को 'अनुचित' बताते हुए कड़ा रुख अपनाया। भारत ने कहा था कि उसे अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस दौरान भारत की रूस से लगातार तेल खरीद भी अमेरिका और भारत के बीच तनाव का एक प्रमुख मुद्दा बनी रही। भारत का कहना था कि करीब 1.4 अरब आबादी वाले देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।