पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम पर तेजस्वी यादव का तंज, बोले- सरकारी आदेश वाला जबरन Happy Birthday

Tejashwi Yadav On PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से आयोजित 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीया-बाती और तेल पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि राज्य में बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, 'सरकारी आदेश वाला जबरन Happy Birthday to Modi Ji!' उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर स्कूलों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर दीये जलाने को अनिवार्य किया गया है।