Kannur University: नकली दस्तावेज बनाकर कन्नूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नियुक्ति में की गड़बड़ी, अब अदालत ने सुनाई 6 साल की सजा

Kannur University Fake Appointment Case: केरल में नकली दस्तावेज बनाकर बिना किसी असल नियुक्ति के एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के नाम पर यूनिवर्सिटी से पैसे निकालने का मामला सामने आया है। इस मामले में नकली दस्तावेज बनाकर नियुक्ति दिखाने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर को केरल की अदालत ने 6 साल और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रोफेसर पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी कागजात तैयार कर एक प्रोफेशनल असिस्टेंट की नियुक्ति दिखाकर यूनिवर्सिटी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया।