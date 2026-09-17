Congress President Deepak Baij बोले- यदि भाजपा के नेता पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं तो पानी में दीये जलाएं, तेल-घी तो महंगा है

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज (Congress President) गुरुवार को अंबिकापुर में थे। वे संभाग स्तरीय ब्लॉक अध्यक्ष व ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन अवसर पर शामिल हुए। प्रशिक्षण समापन के बाद उन्होंने होटल मयूरा में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर भाजपा पर निशाना तो साधा ही, साथ में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। ये सब इनका प्रोपोगेंडा है। आज ये तेल और घी के दिए जला रहे हैं। यदि भाजपा के नेता पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान मानते हैं तो पानी में दीये जलाएं।