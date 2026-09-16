Surguja Dog Bite: युवक को कुत्ते ने काटा तो कर दी बड़ी गलती, ढाई महीने बाद हाथ में उठा दर्द और हो गई मौत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंपापुर निवासी एक युवक को ढाई माह पूर्व कुत्ते ने हाथ में काट (Dog bite young man) लिया था। श्वान के काटने के बाद उसने अस्पताल में इलाज नहीं कराया था और न ही एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया था। वह गांव में ही जड़ी-बूटी से इलाज करा रहा था। इसी बीच 2 दिन पूर्व उसकी तबियत अचानक बिगडऩे गई। उसके हाथ में तेज दर्द उठा। इसके बाद परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसकी मौत हो गई। 21 वर्षीय युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।