Ambikapur Land Fraud: जमीन का 2 बार सौदा कर बुजुर्ग से ले लिए 18 लाख, कहा- शिकायत की तो जेल भिजवा देंगे, 3 भू-माफिया पर एफआईआर

अंबिकापुर। जमीन बेचने के नाम पर सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत निवासी 65 वर्षीय एक बुजुर्ग से 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 3 जमीन कारोबारियों ने बुजुर्ग की जमीन का 2 बार बिक्री अनुबंध कराया (Land fraud) और बाद में 18 लाख रुपए का चेक लेकर रकम निकाल ली। रकम मांगने पर बुजुर्ग को धमकाया गया। वहीं कहा गया कि यदि वह थाने में शिकायत करेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि जमीन का 2 बार अनुबंध हो चुका है। पीडि़त की रिपोर्ट पर अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।