Chhattisgarh Politics: पार्टी में गुटबाजी पर दीपक बैज बोले- यह भाजपा का प्रोपेगेंडा, उनमें हमसे ज्यादा गुटबाजी है, वे एक गाड़ी में नहीं घूम सकते…

अंबिकापुर। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान के तहत संभाग स्तरीय ब्लॉक अध्यक्ष व मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शिविर अंबिकापुर स्थित राजीव भवन में आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज (PCC President Deepak Baij), पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर से निकलकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा का प्रोपेगेंडा है। भाजपा में हमसे ज्यादा गुटबाजी है। वहीं पीएम आवास को लेकर गृहमंत्री व पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच हुई तीखी बहस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया।