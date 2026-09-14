Ambikapur News: छात्रा की आत्महत्या मामले में NSUI नेता गिरफ्तार, कर रहा था ब्लैकमेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पार्टी से किया निलंबित

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटपरिया में जीजा के घर रहकर पढ़ाई कर रही बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ने 3 दिन पूर्व आत्महत्या (Girl student suicide) कर ली थी। छात्रा की सहेलियों ने परिजन को बताया कि एनएसयूआई छात्र नेता ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा निजी चैट व वीडियो परिजनों को दिखाने की बात कहकर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। यह मामला सामने आने के बाद अभाविप ने 12 सितंबर की रात गांधीनगर थाने के सामने एनएसयूआई का पुतला दहन करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सोमवार को छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने छात्र नेता को उसके पद व पार्टी से निलंबित कर दिया है।