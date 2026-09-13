Ambikapur Crime: आईपीएस के बेटे की बेल्ट से पिटाई करने वाले 2 आरोपियों का पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस, कहा था- तुम्हारा बाप क्या कर लेगा? देखें Video

अंबिकापुर। आईपीएस के बेटे की पिटाई करने वाले 2 आरोपियों का कोतवाली पुलिस ने शहर में जुलूस (Beaten accused rally in city) निकाला। दोनों आरोपियों को पुलिस हथकड़ी पहनाकर थाने से न्यायालय लेकर पहुंची। न्यायालय के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 7 सितंबर की रात करीब 10 बजे आईपीएस रवि कुर्रे का पुत्र कार में सवार होकर अपने 2 दोस्तों के साथ तीसरे दोस्त के घर मिलने जा रहा था। इसी दौरान शहर के बौरीपारा तालाब के पास नाम लेने के विवाद पर आरोपियों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी थी। इस दौरान आरोपियों ने कहा था कि तेरा बाप पुलिस वाला है तो क्या कर लेगा? इधर पुलिस ने लोगों के मन से आरोपियों का खौफ खत्म करने यह कदम उठाया।