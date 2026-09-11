Ambikapur roads: सडक़ पर गड्ढे में भरा था पानी, गिर गया स्कूटी सवार, राहगीरों ने निकाला बाहर, देखें Video

अंबिकापुर। स्वच्छ शहर के रूप में पहचान रखने वाले अंबिकापुर की सडक़ों की बदहाली (Ambikapur Dilapidated road) अब लोगों के लिए परेशानी के साथ-साथ जान का खतरा भी बनती जा रही है। शहर के खरसिया चौक के समीप एनएच की सडक़ पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। इसी बदहाल सडक़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि सडक़ से सटे एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक स्कूटी सवार उसमें गिर जाता है। मौके पर मौजूद लोग तत्काल उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं और उसे गड्ढे से बाहर निकालते हैं।