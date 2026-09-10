Ambikapur Dilapidated Roads: मंत्री राजेश अग्रवाल के बंगले का घेराव कर की नारेबाजी, कहा- कब बनेंगीं अंबिकापुर की जर्जर और गड्ढे वाली सडक़ें? See Video

अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर से गुजरने वाले एनएच की सडक़ों की हालत बद् से बद्तर हो गई है। लोगों का इस पर चलना मुश्किल हो रहा है। जर्जर और गड्ढों वाली सडक़ों की वजह से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इधर जर्जर सडक़ों के निर्माण की मांग को लेकर अंबिकापुर के सामाजिक कार्यकर्ता समेत कांग्रेस के लोग लगातार प्रदर्शन (Protest for Ambikapur Roads) कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार की दोपहर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंत्री राजेश अग्रवाल के गांधी चौक से लगे बंगले का घेराव किया। उन्होंने बंगले के गेट के बाहर बैठकर मंत्री महोदय बाहर निकलें, के नारे लगाए। उन्होंने मंत्री से पूछा कि शहर की जर्जर सडक़ें आखिर कब बनेंगीं। प्रदर्शन के दौरान मंत्री बंगले से निकले और कहा कि टेंडर हो चुका है, बरसात खत्म होते ही सडक़ें बनना शुरु हो जाएंगीं।