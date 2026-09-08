Surguja Crime News: 3 दिन से गायब 12वीं की छात्रा की कुएं में मिली लाश, आधे कपड़े गायब, खेत में घसीटे जाने के भी निशान

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानपुर स्थित कुएं में एक छात्रा का शव (Girl student dead body) औंधे मुंह तैरता मिलने से सनसनी फैल गई है। छात्रा 3 दिन पूर्व घर से स्कूटी लेकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी थी। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच गांव के ही एक व्यक्ति ने अपने कुएं में लाश देख सूचना दी। इधर सूचना मिलते ही एएसपी, पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। जिस खेत के कुएं में छात्रा की लाश मिली, वहां से करीब 60-65 फीट की दूरी पर उसकी चप्पल और उसको घसीटे जाने के निशान मिले हैं। वहीं छात्रा के शरीर से आधे कपड़े भी गायब हैं। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है, उसके पास से छात्रा की स्कूटी भी मिली है। बताया जा रहा है कि युवक का छात्रा से प्रेम प्रसंग (Love affair) चल रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।