Ambikapur News: एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को हटाया, हॉस्टल अधीक्षिका को नोटिस, कलेक्टर से मिलने 100 छात्राएं पहुंची थीं पैदल

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक अंतर्गत शिवपुर कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Girls Eklavya Awasiy Vidyalaya Shivpur) की छात्राएं 7 सितंबर को 30 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने अंबिकापुर पहुंची थीं। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्याएं रखीं। इस पर कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। जांच शुरु होने के पहले दिन ही प्रशासन ने एक्शन लेते हुए विद्यालय के प्राचार्य को हटा दिया, वहीं हॉस्टल अधीक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा कन्या एकलव्य आवासीय विद्यालय में पदस्थ सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात ही करने के निर्देश दिए गए हैं।