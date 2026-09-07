Ambikapur-Bilaspur NH होगी फोरलेन, 50-50 मीटर के दायरे में आने वाली जमीन की खरीद-ब्रिकी पर लगा प्रतिबंध

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे-130 (कटघोरा-शिवनगर-अंबिकापुर) के उन्नयन तथा फोर-लेन का काम प्रस्तावित है। अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर से कटघोरा तक फोरलेन है। यहां से अंबिकापुर तक टू लेन है। इसे फोरलेन किया जाना है। इस कार्य के लिए सरगुजा जिले के अंतर्गत आने वाली भूमि के अधिग्रहण (Land acquisition) की कार्यवाही की जा रही है। परियोजना के सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा फोर लेन मार्ग के रिअलाइनमेंट भाग से प्रभावित भूमि की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित फोरलेन के रिअलाइनमेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।