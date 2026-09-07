Surguja News: 100 छात्राएं कलेक्टर से मिलने 30 किमी निकलीं पैदल, रास्ते में रोकते रहे सहायक आयुक्त, लेकिन नहीं रुकीं, See Video

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय की करीब 100 छात्राएं सोमवार की सुबह कलेक्टर (Surguja Collector) से मिलने पैदल ही छात्रावास से निकल पड़ीं। करीब 20 किमी तक वे पैदल चलती (Hostel girls) रहीं। इसकी खबर जब अधिकारियों को लगी तो उनमें हडक़ंप मच गया। ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त ने रास्ते में छात्राओं को रोकने का प्रयास किया तथा उनसे समस्याएं पूछने लगे, लेकिन छात्राएं नहीं रुकीं। अंतत: सहायक आयुक्त ने बस की व्यवस्था कराकर छात्राओं को अंबिकापुर पहुंचाया। यहां छात्राएं कलेक्टर से मिलीं और अपनी समस्याएं बताईं। कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए ट्राइबल विभाग के एसी को निर्देशित किया है।