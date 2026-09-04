Ambikapur News: 12 वर्षीय बालिका का दोबारा हुआ पीएम, परिजन ने IG से कहा- गलत काम करने के बाद की गई हत्या

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करौंधा निवासी श्रवण जायसवाल के घर में रहकर काम करने वाली 12 वर्षीय आदिवासी बालिका की फांसी के फंदे पर लटकी लाश (Girl child body found hanging) मिली थी। मामले में परिजनों ने उसके साथ बलात्कार के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। इसके बाद आईजी के निर्देश पर शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की 4 सदस्यीय टीम ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया।