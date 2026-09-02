Heavy Rain in Ambikapur: कुंडला सिटी में भरा बारिश का पानी, घुटरापारा के मकान भी लबालब, बच्चे बाल्टी से निकालते रहे बाहर

अंबिकापुर। शहर की पॉश कॉलोनी कुंडला सिटी में फिर पानी भर (Kundala City Ambikapur) गया है। रात भर हुई झमाझम बारिश के बाद पूरी कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई। इससे नगर निगम के व्यवस्था की पोल खुल गई। कॉलोनी निवासी शुभम अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल कुंडला सिटी में इतना भयानक जलभराव हुआ था कि 50 से 60 गाडिय़ां पानी में डूबकर खराब हो गई थीं, जिसका नुकसान आज तक लोगों को नहीं मिला। इधर शहर के घुटरापारा में कई मकानों में पानी भर गया। बारिश का पानी हॉल, कमरों से लेकर किचन तक घुटने भर भरा रहा। ऐसे में स्कूल छोडक़र बच्चे बाल्टी से पानी बाहर निकालते दिखे। घुटरापारा में सडक़ें भी लबालब भरी रहीं।