Ambikapur Snake Bite: शोक कार्यक्रम के दौरान तालाब में नहा रही महिला को सांप ने डसा, घर आकर देवर को बताया और सो गई, हुई मौत

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दशकर्म में शामिल होने गई थी। जब वह तालाब में नहा रही थी तो उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि सांप ने उसे डस (Snake bite woman) लिया है। इसके बाद उसकी तबियत बिगडऩे लगी तो घर आ गई। उसने देवर को बताया और कमरे में सो गई। जब उसका बेटा आकर उसे उठाने लगा तो शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद आनन-फानन में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से बेटा सदमे में है। बता दें कि महिला के पति की मौत कुछ वर्ष पूर्व ही हो गई थी।