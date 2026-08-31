Surguja News: पंचायत ने शराब पर लगाया बैन: पीने-पिलाने वालों पर 5000 तथा पीकर आने वाले पर लगेगा 3000 का जुर्माना

लखनपुर। सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत केवरी इन दिनों नशामुक्ति की अनूठी मुहिम को लेकर चर्चा में है। यहां पंचायत के जनप्रतिनिधियों, ग्राम सुधार समिति, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों ने मिलकर 20 अगस्त से गांव को पूरी तरह नशामुक्त बनाने का अभियान शुरू किया है। पंचायत की इस पहल के तहत अब शराब पीना, पिलाना और शराब बनाना (Drink and make liquor) ही नहीं, बल्कि नशे की हालत में गांव में आने पर भी जुर्माना निर्धारित किया गया है। गांव में लगातार रैली निकालकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं ग्राम सुधार समिति के सदस्य घर.घर पहुंचकर ग्रामीणों को शराब एवं अन्य नशे से दूर रहने की समझाइश दे रहे हैं। अभियान में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और पुरुष भी सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता निभा रहे हैं।