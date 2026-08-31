Weather Updates: अंबिकापुर में 1969 के बाद सबसे अधिक बारिश का बना रिकॉर्ड, 3 माह में ही मानसून का कोटा फुल

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में इस बार मानसून (Surguja Mansoon) जमकर मेहरबान है। 4 माह की मानसूनी अवधि पूरी होने से पहले ही अंबिकापुर में औसत बारिश का आंकड़ा पार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 31 अगस्त तक अंबिकापुर में कुल 1229.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो मानसून की सामान्य औसत वर्षा 1220 मिमी का 100.8 प्रतिशत है। यानी मानसून के अभी करीब 1 माह शेष रहते ही सामान्य बारिश का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस वर्ष अगस्त माह में बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में कुल 658 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो वर्ष 1969 के बाद अगस्त माह में दूसरी सबसे अधिक बारिश है।