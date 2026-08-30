Ambikapur Unique Protest Video: सडक़ के लिए अनोखा प्रदर्शन, एनएच पर कीचड़ भरे गड्ढे में ‘हाय रे सरगुजा नाचे’ लोकगीत पर किया डांस

अंबिकापुर। बारिश के पूर्व सडक़ों की ठोस मरम्मत नहीं कराए जाने का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि शहर व शहर से निकलने वाली अधिकांश सडक़ों पर बड़े-बड़े जहां गड्ढे (Ambikapur shabby roads) हो गए हैं, वहीं भारी वाहनों की आवाजाही से ये कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। इन मार्गों पर हर दिन सैकड़ों लोग परेशानी का सामना करते हुए आवागमन कर रहे हैं। इसी बीच अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ मार्ग पर रविवार की शाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार व जिम्मेदार विभाग के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रसिद्ध लोकगीत ‘हाय रे सरगुजा नाचे’ पर कीचड़ में जमकर डांस किया। उनका कहना था कि जब नेता मस्त हैं तो हम भी मस्त क्यों न रहें। भले ही गड्ढो भरी सडक़ पर चलना पड़े।