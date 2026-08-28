Surguja Road Accident: बाइक पर सवार होकर 2 दोस्त लौट रहे थे घर, एक की घर पहुंची लाश, दूसरे की हालत गंभीर

बतौली। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे-43 पर बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिरंगा मुख्य मार्ग में गुरुवार की रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 दोस्तों को टक्कर मार दी। दोनों घर लौट रहे थे। हादसे (Road accident) में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल की गंभीर हालत को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले में अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है।