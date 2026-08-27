Chhattisgarh News: पद्मश्री डॉ. उषा बारले ने मंत्री राजेश अग्रवाल को बांधी राखी, बोले- यह पवित्र धागा, सुख-दुख में खड़े रहने की देता है प्रेरणा

अंबिकापुर। रक्षाबंधन (Rakshabandhan) भाई-बहन के स्नेह, विश्वास, अपनत्व और आत्मीयता का पर्व है। यह पर्व परिवार और समाज में प्रेम, सम्मान तथा आपसी विश्वास के रिश्तों को और अधिक मजबूत करने का संदेश देता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर पवित्र धागा बांधकर उनसे सुरक्षा व साथ देने का संकल्प लेती हैं। इस अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी एवं पंथी गायिका डॉ. उषा बारले ने पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल को राखी बांधी और भाई-बहन के स्नेह के इस पवित्र रिश्ते को आत्मीयता के साथ मनाया।