Surguja Collector: ड्यूटी आवर में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर कलेक्टर सख्त, कहा- इनके नर्सिंग होम पर होगी कार्रवाई

अंबिकापुर। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं ड्यूटी आवर में निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टरों के नर्सिंग होम पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीएस मार्को, सिविल सर्जन जेके रेलवानी सहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, बीएमओ, डीपीएम, बीपीएम तथा अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे।