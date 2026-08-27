Ambikapur News: प्रेग्नेंट हुई तो प्रेमी ने शादी से किया इनकार, युवती और गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की मौत

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय एक युवती और उसके गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की उपचार के दौरान गुरुवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत (Girl and child died) हो गई। परिजनों का कहना है कि मृतका का प्रेम संबंध एक युवक से चल रहा था। इस दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई थी। गर्भवती होने के 5 माह बाद जब उन्होंने युवक के घर जाकर शादी की बात की तो उसने इनकार कर दिया। इधर युवती की तबियत अचानक बिगडऩे पर उसे राजपुर अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए केस की डायरी राजपुर पुलिस को भेज दी है।