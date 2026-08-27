Ambikapur News: प्रेग्नेंट हुई तो प्रेमी ने शादी से किया इनकार, युवती और गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की मौत

Ambikapur News, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय एक युवती और उसके गर्भ में पल रहे 7 माह के बच्चे की उपचार के दौरान गुरुवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत (Girl and child died) हो गई। परिजनों का कहना है कि मृतका का प्रेम संबंध एक युवक से चल रहा था। इस दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई थी। गर्भवती होने के 5 माह बाद जब उन्होंने युवक के घर जाकर शादी की बात की तो उसने इनकार कर दिया। इधर युवती की तबियत अचानक बिगडऩे पर उसे राजपुर अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए केस की डायरी राजपुर पुलिस को भेज दी है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय युवती 7 माह की प्रेग्नेंट थी। उसकी तबियत अचानक बिगडऩे पर परिजन द्वारा उसे राजपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां हालत में सुधार नहीं होने पर उसे रेफर कर दिया गया। रेफर किए जाने के बाद परिजन ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर (Medical college hospital) में भर्ती कराया।
यहां उपचार के दौरान युवती व उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में यह बात सामने आई है कि युवती का प्रेम संबंध ग्राम बगाड़ी निवासी सूरज गोंड़ से था। इस दौरान वह गर्भवती हो गई थी। 5 माह बाद युवती के घरवालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उससे पूछताछ की। तब युवती ने सूरज गोंड़ से प्रेम संबंध (Love affair) होने की बात बताई।
5 माह की गर्भवती होने का पता चलने के बाद युवती को लेकर उसके परिजन सूरज गोंड़ के घर पहुंचे और शादी करने की बात कही। इस पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया। परिजन ने उस दौरान बदनामी व लोक-लाज के डर से मामले की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई थी। शादी से इनकार के 2 माह बाद ही यह घटना (Young girl died) हो गई।
युवती व बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया। परिजनों द्वारा अपने बयान में पुलिस को बताया गया कि सूरज गोंड़ से युवती का अफेयर था। इसके बाद पुलिस ने गर्भस्थ बच्चे का डीएनए सैंपल (Child DNA sample) सुरक्षित रख लिया है। वहीं केस की डायरी राजपुर पुलिस को भेज दी है।
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