Ambikapur To Italy: इटली के पति-पत्नी बने रिद्धि-सिद्धि के नए माता-पिता, जाने से पहले दोनों ने 3 महीने तक सीखी अंग्रेजी

अंबिकापुर। नशे में हमेशा डूबे रहने वाले दंपती ने 8 और 9 वर्ष की उम्र में 2 मासूम बेटियों को छोड़ दिया था। रिद्धि-सिद्धि (Riddhi-Siddhi story) (बदला हुआ नाम) नाम की मासूमों का बचपन बालिका गृह की चारदीवारी में सिमट गया। दोनों ने 2 साल से अधिक समय अंबिकापुर स्थित एमएसएसव्हीपी द्वारा संचालित बालिका गृह (MSSVP Ambikapur) में बिताया। इस दौरान उन्होंने माता-पिता की कमी तो महसूस की, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। अंतत: वह दिन आ गया जब उन्हें नए माता-पिता मिल गए। इटली के दंपती ने दोनों को विधिवत गोद लिया। नए माता-पिता को पाकर दोनों के चेहरे खिल उठे। इसमें मामले में खास बात यह रही कि इटली जाने से पहले रिद्धि-सिद्धी ने 3 माह तक अंग्रेजी सीखी, ताकि आगे बातचीत करने में उन्हें परेशानी न हो।