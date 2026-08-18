Ambikapur Snake Bite: प्रसूता पत्नी बोली- शरीर में जलन और दर्द हो रहा है, पति ने की मालिश, अचानक कमरे से निकलते देखा करैत सांप, हुई मौत

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना अंतर्गत निवासी 24 वर्षीय एक महिला अपने 18 दिन के बच्चे और पति के साथ सोमवार की रात कमरे में सोई थी। आधी रात उसने पति को जगाकर कहा कि उसके शरीर में जलन और दर्द हो रहा है। पति ने प्रसव के कारण दर्द होने की आशंका पर उसके शरीर की मालिश की, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद उसने अपनी मां को जगाया और कमरे से बाहर निकलने लगा। अचानक उसकी नजर कमरे से निकल रहे करैत सांप (Snake bite to woman) पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। फिर वह पत्नी की तरफ दौड़ा। देखा तो उसके दाहिने हाथ पर सांप के डसने का निशान था। आनन-फानन में पत्नी को लेकर वह मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर पहुंचा। यहां आज सुबह उसकी मौत हो गई।