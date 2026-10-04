Ambikapur News: भाजपा नेता धीरज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को जान से मारने की धमकी का आरोप

अंबिकापुर। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो (Akanksha Toppo) को शहर के कलाकेंद्र मैदान के पास गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने व पीछा करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता धीरज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस द्वारा जब भाजपा नेता को अपने वाहन में बैठाकर कोतवाली ले जाया गया था तो वहां भाजपा नेताओं ने हंगामा किया था। उनकी सीएसपी राहुल बंसल के साथ तू-तू-मैं-मैं भी हुई थी। भाजपा नेताओं का कहना था कि धीरज सिंह कोई आतंकवादी थोड़ी न था कि पुलिस उसे अपने वाहन में बैठाकर ले आई। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इसे लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि आकांक्षा टोप्पो व धीरज सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार एक-दूसरे के खिलाफ पोस्ट किए जा रहे थे।