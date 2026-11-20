घटना ठीकरिया (बांसवाड़ा) के राजतालाब क्षेत्र में दाहोद मार्ग स्थित मारुति नगर की है। बच्ची की मां सोनू यादव ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वह किसी काम से पड़ोस में रहने वाले पवन यादव के घर गई थी। उस समय घर पर पांच माह की मासूम और उसकी पांच वर्षीय बहन मौजूद थीं। लौटने पर छोटी बेटी गायब थी। पति हरीश यादव को मिल से बुलाया और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज तीन घंटे में बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्ची को ले जाने वाली आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया है।