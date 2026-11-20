Banswara : मासूम के गायब हो जाने के बाद मां सोनू कुमारी। फोटो पत्रिका
Banswara : ठीकरिया (बांसवाड़ा). पांच माह की मासूम बेटी और पांच साल की बड़ी बेटी को घर पर छोड़कर मां महज 20 मिनट के लिए पड़ोस में गई। जब वह वापस लौटी तो घर का मुख्य गेट खुला था और पांच माह की मासूम गायब थी। आस-पास तलाश करने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में पीले रंग की ड्रेस पहने एक संदिग्ध महिला बच्ची को गोद में लेकर जाती दिखाई दी। कुछ दूरी पर वह ऑटो में बैठकर रवाना होती भी नजर आई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
घटना ठीकरिया (बांसवाड़ा) के राजतालाब क्षेत्र में दाहोद मार्ग स्थित मारुति नगर की है। बच्ची की मां सोनू यादव ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे वह किसी काम से पड़ोस में रहने वाले पवन यादव के घर गई थी। उस समय घर पर पांच माह की मासूम और उसकी पांच वर्षीय बहन मौजूद थीं। लौटने पर छोटी बेटी गायब थी। पति हरीश यादव को मिल से बुलाया और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज तीन घंटे में बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्ची को ले जाने वाली आरोपी महिला को भी गिरफ्तार किया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजन से जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में बच्ची की तलाश के लिए 30 पुलिस टीमें गठित की गईं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, डिप्टी रामकुमार भादू, राजतालाब थानाधिकारी श्याम सिंह, सदर थानाधिकारी रामस्वरूप और साइबर थाना की टीम जांच में जुट गई। पुलिस ने शहर में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज में पीली ड्रेस पहने महिला बच्ची को ले जाती और कुछ दूरी पर ऑटो में बैठकर रवाना होती दिखाई दी।
पुलिस जांच में सामने आया कि महिला बच्ची को ले जाने के बाद दूसरे स्थान पर छोड़कर वापस अपने किराए के कमरे पर आई। इसके बाद वह ड्रेस बदलकर कमरे से बैग लेकर निकली और ताला लगाकर वहां से रवाना हो गई। इस दौरान किराए के मकान पर ताला लगा मिलने और महिला के गायब होने से पुलिस का संदेह गहरा गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर उसकी तलाश जारी रखी।
पुलिस की जांच और तलाश के दौरान महिला को तलवाड़ा क्षेत्र में चौबीसा का पाडला के निकट डिटेन किया गया। उसे राजतालाब थाने लाया गया, जहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपी महिला पीड़ित परिवार के घर के पास ही किराए के मकान में रहती थी और अक्सर बच्ची को खिलाने के लिए घर आया करती थी। शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच बच्ची घर से गायब हो गई।
बच्ची की तलाश के दौरान एसपी सुधीर जोशी स्वयं पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे। बच्ची के मिलने की सूचना मिलने तक वे परिवार के निवास स्थान पर ही रहे। बाद में उन्होंने माता-पिता को बच्ची के सकुशल मिलने की सूचना दी और राजतालाब थाने बुलाया। मासूम को सुरक्षित देखकर परिजनों व पड़ोसियों ने राहत की सांस ली।
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