बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग: जूनियर्स को ‘आश्रम’ में बुलाकर गाली-गलौज, आपत्तिजनक हरकतें और अशोभनीय नृत्य करवाने का आरोप

Banswara Medical College Ragging Case: बांसवाड़ा जिले में स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की रैगिंग के गंभीर मामले में कॉलेज प्रशासन ने 10 विद्यार्थियों को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग कमेटी के सभी सदस्यों की आपात बैठक बुलाई और प्राथमिक जांच के आधार पर यह कार्रवाई की। निलंबित विद्यार्थियों को अपने माता-पिता के साथ कॉलेज में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। फिलहाल, दीपावली अवकाश के चलते विद्यार्थी घर गए हुए हैं। उनके कॉलेज लौटने पर एंटी रैगिंग कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी और सात दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपेगी। कॉलेज प्रशासन आरोपी विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस को रिपोर्ट देने पर भी निर्णय करेगा।